بالصور..راتب والجندى يواصلان بروفات «بلد السلطان» بقاعة صلاح جاهين

يواصل البيت الفن للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان هشام عطوة، بروفات مسرحية “بلد السلطان”، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، والتى من منتظر تقديمها قريبًا، خلال الأيام القليلة القادمة، من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية برئاسة الفنان ماهرعبيد.

ويقول محمد حسن مخرج العرضالمسرحى بلد السلطان، إن سبب اختياره للنص هو لأنه كوميديا شعبية، وهذاالنوع من المسرح يعشقه ويصلح ليكون الاستعراض مكملا للنص، وهو مايلائم ويناسب هوية البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

وتدور أحداث ”بلدالسلطان” في قالب استعراضي لإبراز أهمية التكاتف حول البطل الشعبي، الذي نادته الجماهير ليخلصهم من السلطان الذي ترك السلطنة بلا تنمية أو بناء، ولكن البطل الشعبي يحثهم علي المشاركة والتعاون، لأن المهمة يستحيل اتمامها بنجاح بدون مشاركة الشعب بكل فئاته لأنه هو البطل الحقيقي لأى تنمية.

والمسرحية بطولة النجمان”محمود الجندي وأحمدراتب”، والفنانين” محمد حسن، عبير الطوخي،أحمد حامد، وفاء سليمان، حسن عبدالوهاب، مالك العلي، كمال شحاته، محسن عبدالهادي، محمديحي، عمرو صقر، نادرالزغبي، عماد عبدالمجيد، محمد سويد، صبري ابوعلم، محمد فتحي”، ومن أشعار جمال بخيت، وألحان

> محمدعزت، وسيد ابوالعلا، واستعراضات محمد سميح، وديكوروملاب: حسين العزبي، وغناء أحمد سعد، ومن تأليف محسن يوسف، وإخراج محمد حسن.