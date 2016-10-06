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مدير الشئون المعنوية الأسبق: لولا حائط الصواريخ لما عبرنا القناة

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مدير الشئون المعنوية الأسبق: لولا حائط الصواريخ لما عبرنا القناة مدير الشئون المعنوية الأسبق: لولا حائط الصواريخ لما عبرنا القناة

>كتب عامر مصطفى

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن معركة المنصورة، كانت أحدث معركة فى التاريخ، والتى شاركت فيها حوالى 200 طائرة حديثة، منها 120 طائرة إسرائيلية، و80 طائرة مصرية جميعهم كانوا يشتبكون فى الجو، وكانت يوم 14 أكتوبر، مضيفا:"كون الغناء للضربة الجوية فهو أمر آخر".

 

وأضاف فرج، خلال حواره للإعلامى عمرو أديب عبر برنامج "كل يوم" على فضائية "أون تى فى"، :"الضربة الجوية كانت مخططة على مرحلتين، واستغرقت حوالى 45 دقيقة بأحدث الطائرة"، لافتا إلى أن خسائر إسرائيل 18 طائرة، ومصر 5 طائرات أغلبهم منها نفاذ الوقود، وأخرى اصطدام.

 

وأشار إلى أنه عند تقييم الضربة الجوية، فمعركة المنصورة هى رقم واحد، وتدرس حاليا فى الكليات العسكرية، لافتا إلى أن السبب الرئيسى فى الانتصار هو حائط الصواريخ الذى تم بنائه، ولولا حائط الصواريخ لما عبرنا إلى الجهة الأخرى.

 


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