أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لاحتفالات نصر 6 أكتوبر فى مختلف الميادين بالقاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى الإفراج عن 588 سجيناً بموجب العفو الرئاسى ..

وفيما يلى موجز أخبار السادسة..

وبمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، تابع "اليوم السابع" كواليس العفو عن 588 سجيناً والإفراج عنهم، وذلك بعدما عقد قطاع مصلحة السجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وتابع "اليوم السابع" احتفالات أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالذكرى الـ43 لنصر أكتوبر المجيد أمام مستشفى المعادى العسكرى، وخروج الرئيس الأسبق من نافذة غرفته بالمستشفى لتحيتهم.

وتابع "اليوم السابع" كواليس وصول حاملة المروحيات المصرية أنور السادات من طراز"ميسترال" للمياه الإقليمية المصرية، بعد أن شاركت فى المناورة البحرية "المصرية – الفرنسية" كليوباترا 2، وذلك بعد استلامها من الجانب الفرنسى.

واستعرض اليوم السابع" فى تقرير معلوماتى مزايا ومواصفات حاملة المروحيات "أنور السادات"، والمهام القتالية القادرة على تنفيذها

ونقل "اليوم السابع" بيان القوات المسلحة، الذى أعلنت فيه أن وصول حاملتى المروحيات أنور السادات وجمال عبد الناصر فى أقل من عام، يدل على حرص القيادة السياسية على تحديث وتطوير القوات المسلحة، وقدرتها على ذلك فى أسرع وقت، كما يعكس جدية علاقات الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث تم توقيع العقد فى أكتوبر الماضى.

ورصد "اليوم السابع" حضور وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالى والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يساهم "غالى" فى صياغة ووضع برنامجًا للإصلاح الاقتصادى لأكبر دولتين مصدرتين للنفط فى أفريقيا، وهما نيجيريا وأنجولا.

وتابع "اليوم السابع"، تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإلغاء التخصيص لـ83 حاجزاً بمشروع الإسكان الاجتماعى، بعدما تبين حصولهم فى وقت سابق على وحدات سكنية مدعومة من الدولة تابعة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، ما يعد مخالفة صريحة لشروط مشروع الإسكان الاجتماعى.

ونقل "اليوم السابع" تصريحات لمعاون وزير الإسكان، وائل عباس، والتى قال فيها إن الوزارة تضخ يوميا ما يتراوح من 5 آلاف إلى 7 آلاف طن يوميا من السكر للمجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيهات للكيلو، نافياً وجود أزمة فى السكر، سواء للبطاقات التموينية أو لفارق نقاط الخبز.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل توقيع نجم المنتخب الأرجنتينى ونادى برشلونة، ليونيل ميسي، عقد لتسويق السياحة العلاجية فى مصر، مع شركة برايم فارما، ليكون سفيراً لبرنامج "تور أند كيور" للسياحة العلاجية فى مصر.

ومن الأخبار الرياضية، واصل "اليوم السابع" تغطيته لمعسكر المنتخب الوطنى، واستقرار المدير الفنى الأرجنتينى هيكتور كوبر على التشكيلة التى سيخوض بها لقاء الكونغو المرتقب فى التصفيات المؤهلة للمونديال.

مختارات من "برلمانى"

وبعنوان "دقت ساعة الاحتفال"، يرصد "برلمانى" الاستعدادات النهائية لاحتفالية مرور 150 عام على انطلاق الحياة النيابية فى مصر، والتى يلقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطاباً هاماً، فضلاً عن مشاركته فى حفل عشاء مع النواب.

وفى تقرير مطول، رصد موقع "برلمانى" كواليس استعدادات لجنة الصناعة بمجلس النواب، لاختيار رئيساً جديداً لها، بعد مغادرة النائب محمد السويدى منصبه، ليرأس ائتلاف الأغلبية البرلمانية.

ومع اقتراب موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، رصد "برلمانى" مخاوف العديد من النواب من محاولات جماعة الإخوان المسلمين الدفع بمرشحين ووجوه جديدة للتواجد داخل المجالس المحلية. حيث انقسم نواب لجنة الإدارة المحلية حول فكرة إمكانية وقدرة الإخوان التسلل مرة للانتخابات المحلية، فالبعض أكد قدرتهم على التواجد، وآخرين أكدوا أن رفض الشعب الصمرى لهم سيحول دون وجودهم فى المحليات.

مختارات من "فوتو7"

وتحت عنوان "43 عاما على الانتصار.. جيش عظيم وشعب مقاتل"، رصد "فوتو7" مجموعة من الصور لمعركة العبور وتحرير سيناء، والتى تجسد آيات البطولة التى حققها أبناء القوات المسلحة.

ورصدت عدسة "فوتو7" لحظة وصول حاملة المروحيات "أنور السادات" من طراز ميسترال للمياه الإقليمية المصرية، وذلك بعد مشاركتها فى مناورة بحرية مشتركة مع القوات الفرنسية.

وقدم "فوتو7" تقريراً مصوراً عن الاحتجاجات فى بوليفيا، اعتراضاً على ارتفاع الأسعار وتفشى الفقر والتى قطع خلالها المحتجين عدد من الطرق الرئيسية فى مدينة "التو".

مختارات من "فيديو7"

ورصدت كاميرا "فيديو7" زيارة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات للنصب التذكارى فى ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، والتى قالت خلالها إن المصريين جميعاً يقفون صفاً واحداً خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة.

وقدم "فيديو7" تقرير معلوماتى عن حاملة المروحيات "انور السادات"، طراز ميسترال، وأهم مميزاتها والمهام القتالية القادرة على تنفيذها.

وفى تقرير مصور، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، أجرى "فيديو7" جولة لسؤال لعديد من المواطنين كبار السن، عما كانوا يفعلونه يوم الحرب المجيدة.

مختارات من "كايرو دار"

وفى خطوات بسيطة، قدم "كايرو دار" طريقة مبتكرة للاستفادة من السلالم القديمة، وتحويلها إلى شماعة ورف لحمل الأغراض المختلفة.

ولتفادى مشاكل "الأخ الأكبر"، وتسلطه على أشقائه ، يقدم "كايرو دار" مجموعة من النصائح التربوية التى تحول دون وقوع مثل هذه المشاكل، وتحقق التفاهم بين مختلف أفراد الأسرة.