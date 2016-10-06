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بالفيديو… خليجي يقدم 4 كيلو ذهب مهرًا لناقته

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بالفيديو… خليجي يقدم 4 كيلو ذهب مهرًا لناقته بالفيديو… خليجي يقدم 4 كيلو ذهب مهرًا لناقته

أقام سعودي حفل زفاف على ناقة، وقدّم لها مهرا عبارة عن تزن 4 كيلوغرامات من الذهب الخالص.

وقد تناقل مرتادو شبكات التواصل الاجتماعي مقطع يظهر السعودي وهو يزين ناقته بأربعة كليوغرامات من الذهب الخالص، وسط حفل زفاف دعا إليه أصدقاءه، ما أثار سخرية واستنكارا كبيراً بين المغردين على موقع تويتر. وأظهرت الصور ومقطع الفيديو، سلاسل من الذهب علقت فوق ظهر الناقة وعلى رقبتها، ويقف عريسها بجوارها مبتسماً وسعيداً بين عدد من أصدقائه وأقرانه.

وكشف بعض المغردين السعوديين أن مقطع الفيديو يخص شخصا من مكة المكرمة، وأن الواقعة تمت خلال قيام هذا الشخص بالتزاوج مع ناقته، وأن الذهب الذي زينها به هو شبكة العروسة.

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