أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الخميس، أنه تم انتخاب تونس عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الدولى للبريد، كما تمت إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاستثمار بالاتحاد للفترة الممتدة من 2017 إلى 2020.

وذكرت الخارجية التونسية - فى بيان لها اليوم الخميس - أن انتخاب تونس تم خلال الانتخابات التى فعاليات المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد، والذى استضافته مدينة اسطنبول التركية امس واليوم، معتبرة انتخاب تونس فى هذا المنصب نجاحًا وتقديرًا دوليًا لها ممثلة فى مؤسسة البريد التونسي، لمساهمتها الفعالة فى أنشطة المنظمة الأممية ومشاريعها الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات البريدية والمالية.

يذكر أن الاتحاد الدولى للبريد يعد ثانى أقدم منظمة دولية بعد الاتحاد الدولى للاتصالات، وهو منظمة حكومية دولية ووكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تضم حاليًا 192 بلدًا، انضمت إليها تونس فى شهر يناير 1878.