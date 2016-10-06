أكتوبر 73..نصر السماء |بقلم د .محمد نوفل

السادات لهيكل : “خلاص .. الولاد ركبوا خط بارليف” ! !

فخرآ وشرفآ لي أنني كنت أحدهم .. برتبة ملازم… وعمري لم يتجاوز 23 عامآ .. مهمتي : ضابط موقع لأربعة مدافع عيار 155 مل ذاتي الحركة (أحدث مدفع في العالم في ذلك الوقت ) ، ضمن لواء متمركز في المفصل ما بين الجيش الثاني الميداني والجيش الثالث الميداني ، علي شاطئ قناة السويس الغربي .

صباح يوم النصر الخالد .. قمت بمراجعة توجيه الأربعة مدافع علي الأهداف المحددة (رآسي وأفقي ) ….وحالة ترقب وإنتظار لشعوري بقرب اللحظة الحاسمة ، التي ينتظرها كل المصريين .

في الواحدة ظهرآ يآمرني رئيس العمليات بمراجعة وتمام توجيه المدافع مرة أخري ، وفي الثانية إلا ربع تصدر أوامر رئيس العمليات : عمر مدافع وثابت ، ثم أصدرت أمري إلي الحكمدارية : عمر مدافع وثابت …. وقلبي يخفق فرحآ وأملا ورجاءآ.

الثانية بعد الظهر : أري المشهد الخالد …. نسورالجو المصرية .. تغطي السماء يمينآ ويسارآ …علي إرتفاع منخفض جدآ ..لإجد نفسي أقفز في الهواء فرحآ ومهللا : الله أكبر .. بسم الله ..وأعطي أمر الضرب : حكمدارية إضرب…. صوت زئير المدافع علي إمتداد طول الجبهه ..كان يطربني ، لنسطر لإبنائنا وأحفادنا ملحمة البطولة التي أعادت لمصرنا العزيزة الغالية عزتها وكرامتها .

من الأحداث الخارقة أثناء المعركة :

أمرني قائد اللواء أن أذهب إلي قائد الفرقة لإبلاغه موقف ما ، فإستقليت عربة جاز 66 يقودها سائق يدعي إبراهيم ، وكان زجاج العربة الأمامي مكسور من ناحيتي ، وتحركنا بالعربة بمحازاة القناه بالضفة الشرقية ، وفي الطريق شاهدت منظرآ بشعآ…علي أثره طلبت من السائق التوقف الفجائي مما أدي الي توقف محرك العربة …لأ نني شاهدت عربة زيل 131 محترقة ولاتزال مشتعلة وحولها أشلاء متناثرة لعدد من شهدائنا بسبب سقوط دانة مدفعية إسرائيلية علي عربتهم ، أطلقت من الثغرة بالضفة الغربية إلي الضفة الشرقية من قناة السويس ،،،،،هذا المشهد حدث في ثواني معدودة، وإذ بدانة إسرائيلة تسقط وتنفجر أمام عربتي بحوالي 50 متر كانت تستهدفني .. فوجدت نفسي أقول للسائق : دور ياإبراهيم ! ! فيعمل المحرك المتوقف وتدورالعربة ،وهنا المعجزة الإلهية ؟؟ العربة مصممة ومصنعة علي أن تدور بمنافيلا أي بعد أن يضع السائق مفتاح الكونتاكت (توصيل الكهرباء) ، ينزل من العربة ويضع المنافيلا في مقدمة العربة ثم يقوم بلفها عدة دورات حتي يدور المحرك ، فمن قال للمحرك كن فيكون ، هو الله ..وطلبت من السائق التوجه في عمق سيناء بسرعة عالية ولم تتآثر العربة بالحفر البرميلية أو غيرها وكآنها تطير فوقها ، حتي وصلت لموقعي في حماية الله ، لأبلغ قائد اللواء بالإختراق الزائف الذي تم السيطرة عليه سريعآ، ثم قبلت مصر وقف إطلاق النيران ،وبدأت مرحلة التفاوض الدبلوماسي المؤيد بنصر أكتوبر العظيم ،و إستعادة كل شبر من أرض مصرنا العزيزة الغالية .