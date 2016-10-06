أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

BMW تطلق سيارات كهربائية ذاتية القيادة

Google+ Print
BMW تطلق سيارات كهربائية ذاتية القيادة BMW تطلق سيارات كهربائية ذاتية القيادة

سيارة BMW

قالت “روسيا اليوم” ، إن شركة “بى ام دبليو” تدرس تزويد موديلات M GmbH “الساخنة”، التى تعتبر خلاصة الروح الرياضية للشركة، بمحركات كهربائية وبعض عناصر القيادة الذاتية مستقبلًا.

وأضافت أن إدارة الشركة لا تعتقد أن تلك التعديلات من شأنها أن تؤثر على طابع السيارات المذكورة وعلى صورة الماركة بشكل عام، وذلك لأن مهندسى “بى أم دبليو” يستطيعون المحافظة على ما من شأنه أن يجذب مشترين للسيارة حتى بعد التعديل.

وصرح “يان روبرتسون”، عضو مجلس إدارة شركة “بى ام دبليو”، بأن سيارات الشركة، التى تحمل حرف M، تعيش حاليا أنجح مرحلة فى تاريخها، مضيفا أنها تحقق مبيعات جيدة فى جميع أنحاء العالم.

والجدير بالذكر أن إدارة الشركة لم تدل بأى تفاصيل حول ذلك الموضوع، لكن من المعروف أن الشركة تخطط للبدء فى بناء سيارات كهربائية ذات قيادة ذاتية فى بداية العقد المقبل فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017