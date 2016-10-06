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كوبر: متفائل بلقاء الكونغو بتصفيات المونديال.. وأحترم جميع المنافسين

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كوبر: متفائل بلقاء الكونغو بتصفيات المونديال.. وأحترم جميع المنافسين كوبر: متفائل بلقاء الكونغو بتصفيات المونديال.. وأحترم جميع المنافسين

كوبر، المدير الفني لمنتحب _ أرشيفية

أعرب هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المنتظرة أمام الكونغو الأحد المقبل، في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف كوبر أن المجموعة التي اختارها هى الأنسب، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني المعاون، وأنه متفائل بنسبة 100%100، لافتًا إلى أنه يدرس الفريق المنافس وهو بشكل عام يضم أسماء كبيرة في الخط الهجومي.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني أنه يحترم كل المنافسين، ولكنه يفكر في فريقه أولًا وكيفية اعداده للمواجهة، ويضع التشكيل المناسب للمباراة من وجهة نظره بغض النظر عن طريقة لعب المنافس، لأن منتخب مصر له شخصية ولايجب ان يغير طريقة اللعب في كل مباراة.

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