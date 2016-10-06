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الليلة..«السادات» و«الحجار» و«مفيد فوزى» ضيوف عمرو أديب على ON E

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الليلة..«السادات» و«الحجار» و«مفيد فوزى» ضيوف عمرو أديب على ON E الليلة..«السادات» و«الحجار» و«مفيد فوزى» ضيوف عمرو أديب على ON E

جيهان السادات

 كتبت- إنجي لطفي

  يستضيف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج ” كل يوم” على شاشة ON E، في ظل انفرادات البرنامج  والذي يقدم حلقة مدتها ١٢ ساعة من البث المباشر، جيهان السادات لأول على الهواء مباشرة، الليلة، بمناسبة  ذكرى أكتوبر المجيد في برنامج” كل يوم “.

وتتحدث لأول مرة سيدة الأولى السيدة جيهان السادات ،على الهواء مباشرة، وتشارك جمهور المشاهدين من خلال خط مفتوح لتلقي مكالمات هاتفية على الهواء.

كما يستضيف من خلالها الجنرال سمير فرج، وفي ظهور نادر جدًا الكاتب الكبير صلاح منتصر مع حوار متميز للإعلامي والمحاور مفيد فوزي، والمطرب على الحجار في سهرة غنائية وطنية احتفالية في ذكرى النصر، ويذاع اللقاء في تمام الساعه 8 ونصف.

 

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