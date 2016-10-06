بالصور..محمد ممدوح ضيف إسعاد يونس في «صاحبة السعادة» ..الإثنين المقبل

يستضيف برنامج صاحبة السعادة، والذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي، الفنان محمد ممدوح في حلقة تحت عنوان “نقنقة”، وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام الحادية عشر مساءًا.

وتدور الحلقة في إطار حول الأشياء البسيطة التي تدخل في فئة “النقنقة”، وهي الآلات الصغيرة التى تبدو وكأنها بين الوجبات من مكسرات ولب وسوداني والبقسماط والجمبري والسمك المشوي الصغير والكب كيك والفشار وغزل البنات والآيس كريم.

وما يميز هذه “النقنقة”، أن كلها أشياء رخيصة ليست غالية الثمن، ليوضح ممدوح ما أفضل “نقنقة” بالنسبة له حيث يستعرض خلال الحلقة العديد منها ويتناول منها مع إسعاد يونس في جو فكاهي.