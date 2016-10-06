مجلس الأمن يرشح البرتغالى جوتيريس رسميا لمنصب أمين عام الأمم المتحدة

رشح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميا وبالإجماع اليوم الخميس رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو جوتيريس لمنصب الأمين العام القادم للمنظمة الدولية وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم 193 عضوا بتعيينه لخمس سنوات بدءا من الأول من يناير كانون الثانى 2017.

ومن المرجح أن تجتمع الجمعية العامة الأسبوع القادم لإقرار تعيين جوتيريس (67 عاما) الذى سيحل محل الكورى الجنوبى بان جى مون (72 عاما) الذى سيتنحى فى نهاية 2016 بعدما شغل المنصب لفترتين.

وشغل جوتيريس منصب رئيس وزراء البرتغال فى الفترة من 1995 حتى 2002 ومنصب مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين من 2005 حتى 2015.