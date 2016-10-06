للمحجبات: مكياج دخاني فخم باللون الزهري

اكتوبر هو شهر التوعية العالمي على سرطان الثدي، ومعه ترتدي الكثيرات الشعار الزهري في خطوة هادفة لدعم الحملة ورفع معنويات المصابات، وكذلك لدعم المنتصرات على المرض. في هذا السياق، اخترنا لك لهذا الأسبوع مكياجاً مناسباً للإطلالة باللون الزهري، تحيّة منّا لكل سيدة وأم عانت وانتصرت، أو تعاني من المرض على أمل أن تنتصر .

ولضمان تنفيذ هذا المكياج والظهور بطلة مميزة، أنت بحاجة إلى :

- أحمر شفاه زهريّ بدرجة قوية مع قلم تحديد الشفاه أغمق بدرجة لونية أو درجتين .

-ظلال عيون بألوان الذهبي والبرونز والبنيّ القاتم لإطلالة المكياج الدخاني.

-بودرة خدود باللون المشمشيّ يليق بدرجة بشرتك.

-قلم كحل وأيلاينر باللون الأسود لتحديد العينين بدقة.

-ماسكرا.

-قلم تحديد الحواجب بلون مناسب للون بشرتك وحاجبيك.

كيفية تطبيق هذا الـ مكياج :

- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

-حدّدي رسم حاجبيك بتأنٍّ .

- طبّقي ظلال العيون باللون الذهبي على الزاوية الداخلية للعين، ثمّ أضيفي البرونز وتدريجياً ننتقل للّون البنيّ الداكن على الزاوية الخارجية.

-طبّقي بودرة خدود على خدّيك بما يتناسب مع شكل الخدود.

-ارسمي عينيك بالكحل الجافّ - لتفادي الوقوع في الخطأ – ثمّ ارسمي فوق الكحل بالأيلاينر.

-ارسمي خطاً رفيعاً بالكحل الأسود الجافّ تحت عينيك، وأعيدي الرسم فوقهما بالأيلاينر .

-طبّقي الماسكرا على رموشك لمزيد من التميّز.

-لا تنسي تحديد شفتيك، قبل أن تقومي بوضع أحمر الشفاه لإطلالة مشرقة .