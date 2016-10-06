أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

للمحجبات: مكياج دخاني فخم باللون الزهري

Google+ Print

الخميس 06-10-2016 17:59

اكتوبر هو شهر التوعية العالمي على سرطان الثدي، ومعه ترتدي الكثيرات الشعار الزهري في خطوة هادفة لدعم الحملة ورفع معنويات المصابات، وكذلك لدعم المنتصرات على المرض. في هذا السياق، اخترنا لك لهذا الأسبوع مكياجاً مناسباً للإطلالة باللون الزهري، تحيّة منّا لكل سيدة وأم عانت وانتصرت، أو تعاني من المرض على أمل أن تنتصر .

ولضمان تنفيذ هذا المكياج والظهور بطلة مميزة، أنت بحاجة إلى :
- أحمر شفاه زهريّ بدرجة قوية مع قلم تحديد الشفاه أغمق بدرجة لونية أو درجتين .
-ظلال بألوان الذهبي والبرونز والبنيّ القاتم لإطلالة المكياج الدخاني.
-بودرة خدود باللون المشمشيّ يليق بدرجة بشرتك.
-قلم كحل وأيلاينر باللون الأسود لتحديد العينين بدقة.
-ماسكرا.
-قلم تحديد الحواجب بلون مناسب للون بشرتك وحاجبيك.

كيفية تطبيق هذا الـ مكياج :

- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.
-حدّدي رسم حاجبيك بتأنٍّ .
- طبّقي ظلال العيون باللون الذهبي على الزاوية الداخلية للعين، ثمّ أضيفي البرونز وتدريجياً ننتقل للّون البنيّ الداكن على الزاوية الخارجية.
-طبّقي بودرة خدود على خدّيك بما يتناسب مع شكل الخدود.
-ارسمي عينيك بالكحل الجافّ - لتفادي الوقوع في الخطأ – ثمّ ارسمي فوق الكحل بالأيلاينر.
-ارسمي خطاً رفيعاً بالكحل الأسود الجافّ تحت عينيك، وأعيدي الرسم فوقهما بالأيلاينر .
-طبّقي الماسكرا على رموشك لمزيد من التميّز.
-لا تنسي تحديد شفتيك، قبل أن تقومي بوضع أحمر الشفاه لإطلالة مشرقة .

تعرفوا على اثنين من أفضل الدراما الخليجية في نتائج استفتاء سيدتي 2016 المنشور في عدد المجلة 1857 والمتوافر في الأسواق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه