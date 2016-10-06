الأميرة هيا بنت الحسين تفتتح مستشفى "ميدكير" للنساء والأطفال

قامت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الاميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، اليوم بافتتاح مستشفى "ميدكير" للنساء والأطفال وبطاقة استيعابية 100 سرير ويعد الأول على مستوى الدولة الذي يشكِّل الكادر النسائي 90% من إجمالي العاملين به.

وأزاحت سمو الأميرة هيا بنت الحسين الستار عن اللوحة التذكارية للمستشفى إيذاناً بافتتاحه، حيث قامت سموها بجولة تفقدت خلالها قسم الأطفال والعيادات التخصصية المُلحقة به، ومركز التشخيص الطبي وقسم أمراض النساء والولادة، ووحدة الولادة، كما قامت سموها بزيارة إحدى نزيلات المستشفى وهنأتها على مولودها الجديد.

حضر افتتاح المستشفى بمقره في شارع الشيخ زايد، رجاء القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، ونزيرا أزاد، مديرة المستشفى، وشانيلا لايجو، الرئيس التنفيذي للعمليات في ميدكير، وأليشا موبين، المدير التنفيذي لميدكير واستر بمنطقة دول الخليج العربي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية ولفيف من القيادات الطبية النسائية.

وبهذه المناسبة، أعربت أليشا موبين عن بالغ التقدير للعناية الكبيرة التي يحظى بها قطاع الصحة والخدمات الطبية في إمارة دبي بفضل الدعم الدائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتشجيع المستمر من سمو الأميرة هيا بنت الحسين، مؤكدة اعتزازها وجميع العاملين في المستشفى بتشريف سموها لافتتاح المستشفى المتخصص.

وقالت موبين: "نؤمن في ميدكير إن الصحة تعني السعادة، وكمستشفى متخصص للنساء والأطفال، نسعى دائماً الى توفير خدمات طبية مميزة في سعينا المستمر لتقديم إسهامات ذات انعكاسات إيجابية على صحة وسعادة الاسرة والمجتمع.

وأضافت قائلة: "نستلهم رؤيتنا في ميدكير من حكمة مؤسس دولة الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ فقناعة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بصورة عامة تشكل مصدر تشجيع وتحفيز لنا على تقديم خدمة نوعية تعكس تلك الرؤية الحكيمة".

وقد تضمَّن افتتاح المستشفى إطلاق مبادرة جديدة تهدف الى تحفيز المرأة والاسرة على اتباع أسلوب حياة صحي ومساعدتها على نشر الفرح والسعادة في بيتها ومجتمعها، تحت شعار WOMEN4WOMEN.

جدير بالذكر أن مستشفيات ميدكير، التابعة لمجموعة "أستر دي إم هيلث كير"، تعتبر من أبرز مقدمي الخدمات الطبية والرعاية الصحية في المنطقة فيما تضم شبكة ميدكير 12 منشأة طبية مستقلة تقدم الخدمات المتخصصة والرعاية للمرضى.

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