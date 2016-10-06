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الاتحاد الدولى للملاكمة يقرر إيقاف جميع حكام أولمبياد ريو

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الاتحاد الدولى للملاكمة يقرر إيقاف جميع حكام أولمبياد ريو الاتحاد الدولى للملاكمة يقرر إيقاف جميع حكام أولمبياد ريو

أرشيفية

قال الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم الخميس إنه أوقف مبدئيا كل الحكام والقضاة الذين شاركوا في إدارة منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو لحين انتهاء التحقيقات.

وبحسب “رويترز”، شهدت المنافسات في أغسطس الماضي الكثير من الجدل بشأن نظام النقاط الجديد “القائم على حتمية الفوز بعشر نقاط” وسط مزاعم من بعض الملاكمين الخاسرين بأنهم حرموا من الانتصار.

وكان الأيرلندي مايكل كونلان – بطل العالم في وزن الديك – أحد أكثر الملاكمين الذين انتقدوا التحكيم في ريو، واصفًا الاتحاد الدولي للعبة “بالغشاشين” عقب خسارته المثيرة للجدل بالنقاط أمام الروسي فلاديمير نيكيتين في دور الثمانية.

وقال الاتحاد الدولي في بيان “في حين أن معظم منافسات الملاكمة في ريو 2014 كانت إيجابية جدًا.. خضع عدد قليل من القرارات للمناقشة ما يشير إلى ضرورة الإصلاح المستقبلي في منظومة (الحكام والقضاة).”

وأضاف البيان “نتيجة التحقيقات الجارية ستسمح للاتحاد بإجراء تقييم شامل عن القرار الذي يجب اتخاذه.”

وتابع “في الوقت الحالي قررنا إيقاف 36 حكما وقاضيا شاركوا في ريو عن المشاركة في أي منافسات تابعة للاتحاد حتى نهاية التحقيقات والتوصل لنتائج مع اتخاذ تدابير فورية بواسطة اللجان المعتمدة.”

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