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حزب «صوت الشعب»: حرب أكتوبر معجزة عسكرية بكل المقاييس ‎

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حزب «صوت الشعب»: حرب أكتوبر معجزة عسكرية بكل المقاييس ‎ حزب «صوت الشعب»: حرب أكتوبر معجزة عسكرية بكل المقاييس ‎

أحمد حسين البراوي وكيل مؤسسي حزب “صوت الشعب “

قال أحمد حسين البراوي وكيل مؤسسي حزب “صوت الشعب “، المنطلق من محافظة بني سويف، إن نصر أكتوبر أعاد لنا العزة والكرامة وقضي علي غطرسة العدو الصهيوني الغاشم.

وأضاف البراوى، في بيانًا صحفي اليوم الخميس، أن حرب السادس من أكتوبر عام 1973، كانت معجزة عسكرية بكل المقاييس برز خلالها الدور المهم للجندي المصري الشجاع، الذي تحدي الأسلحة المتطورة وتفوق عليها وسطر أول نصر للعرب علي الكيان الصهيوني منذ أن زرعت “إسرائيل ” في الشرق الأوسط.

وتابع وكيل مؤسسي “صوت الشعب ” أن الاحتفال بنصر أكتوبر فرصة جيدة لتوعية الأجيال الجديدة التي لم تشهد الحرب بما قدمتها القوات المسلحة المصرية من خلال جنودها البواسل من تضحيات ،مطالبا وسائل الإعلام بتقديم عمل وثائقي يليق بالحدث العظيم الذي لقن العدو الغاشم درسا في القوة والتحدي والإصرار والدفاع عن الأرض بالغالي والنفيس .

وطالب البراوي ،أبناء الشرفاء بمساندة الدولة في هذه الفترة العصيبة من خلال مراجعة تاريخنا الناصع للشعب ومؤسسته العسكرية التي حققت نصر كبير في مثل هذا الشهر فالنصر جاء بالتكاتف والالتحام وتغليب مصلحة الوطن .

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