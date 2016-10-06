الشهر التاسع تكثر ركلات وضربات طفلك..ليذكرك بوجوده!

تنتطرين مولودك بفارغ الصبر، وهنا تلعب العوامل النفسية التي تمرين بها في كثير من التفاصيل، الدكتور عبد الحميد السبيلي استشاري أمراض النساء والتوليد يختم معنا التغيرات التي تظهر على الجنين في شهره الأخير.

*طفلك ينتظر معك انتهاء الحمل بفارغ الصبر، يود الخروج من مأواه الذي راح يضيق أكثر فأكثر ليكتشف العالم الذي يحيط به ويسمع أصواته

* يعرف صوتك ونبضات قلبك، ويدرك إن كنت تنامين أو تأكلين أو تمشين، يحب أن تمشي؛ فخطواتك تهدهده، وسيطالبك بهذه المتعة حين يولد بالصراخ والبكاء

* ليس لديه المكان الكافي ليتحرك لذا فهو يسدد لك الركلات والضربات برأسه وكوعه ليذكرك بوجوده

* رأسه نحو الأسفل، وذراعاه مكتوفان على صدره، وساقاه مرفوعتان ومطويتان ليحتل اقل مساحة ممكنة منتظرا الخروج لينشط

*يفرز في مراحل نموه الأخيرة من 25 إلى 30 ملم من البول في الساعة، ويصب هذا البول في السائل السابيائي الذي يسبح فيه، وأثناء الولادة تتمزق الأغشية فيجري هذا السائل عبر عنق الرحم والمهبل، ويشكل بالتالي مادة دهنية تسهل خروج الطفل

* لم يعد جلد طفلك مجعداً، إذ ازدادت سماكة الطبقة الدهنية التي تغطى الجسم كله فأصبح هو الأخير ممتلئاً، وسقط الزغب الذي كان يغطيه، وانسلخت جزئياً الطبقة الجبنية التي تغطى الجلد وسقطت في السائل السابيائي على شكل قطع كبيرة

* العضو الأقل نمواً عند الولادة هو الدماغ، لهذا سيتابع رحلته نحو النضج البيولوجي ببطء حتى يبلغ سن الثامنة عشر أو العشرين

* الدماغ قوة كامنة عند الولادة، بمعنى أنه يبني نفسه بنفسه من خلال تجارب الحياة، لهذا سنتابع تطوره مع نمو روابطه العصبية وتشعبها، وتحت تأثير التنبيهات المحركة الحواسية والعاطفية والنفسية والاجتماعية تمتد الخلايا الدماغية والخلايا العصبية تشعبات بإعداد هائلة؛ آلاف وآلاف المتشعبات المتفرغة من الخلية الواحدة

* الشبكات والتوصيلات- كما في الكمبيوتر- تنبني أولاً بأول مع إدراك المعلومات وتميزها، ويؤدي ذلك إلى شبكة تختلف باختلاف الأشخاص، وبالتالي إلى قدرة على التأقلم والفهم خاصة بكل شخص تفضي إلى تفرد فكري لدى إنسان عن آخر