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صور..أنصار مبارك يتجمعون أمام «المعادي العسكري» للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر

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صور..أنصار مبارك يتجمعون أمام «المعادي العسكري» للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر صور..أنصار مبارك يتجمعون أمام «المعادي العسكري» للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر

تجمع أنصار مبارك

تجمع العشرات من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اليوم الخميس أمام مستشفى المعادي العسكري بالتزامن مع ذكرى احتفال انتصار حرب 6 أكتوبر.

ورفع المشاركون في الفاعلية صور مبارك، كما استعانوا بمكبرات الصوت للاحتفال بالرئيس المخلوع كما رفعوا لافتات كتب عليها:”عاش الزعيم مبارك، بطل اكتوبر، مبارك، صاحب الضربه الجوية، وسط هتافات معادية لثورة يناير والمشاركين فيها.

وكان عدد من أنصار الرئيس المخلوع قد تجمعوا، صباح اليوم الخميس، بميدان التحرير ايضا للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

المراسل عمر جمال

 

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