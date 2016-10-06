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روسيا تحذر أمريكا من مهاجمة الجيش السورى

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روسيا تحذر أمريكا من مهاجمة الجيش السورى روسيا تحذر أمريكا من مهاجمة الجيش السورى

 

بوتين _ أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة أن تدرس مليا عواقب شن ضربات على مواقع الجيش السورى لأن مثل هذه الضربات ستهدد بوضوح الجنود الروس،حسبما أفادت “رويترز”.

وفى تعليق على أنظمة الدفاع الجوى الروسية اس-300 التى نشرت فى سوريا فى الآونة الأخيرة قالت الوزارة فى بيان إن طواقمها لن يكون لديها الوقت الكافى لرصد مسارات الصواريخ بدقة أو من أى اتجاه تم إطلاقها.

وأشارت الوزارة أيضًا إلى نظام دفاع جوى أكثر تطورا وهو نظام اس-400 الذى يحمى قاعدة حميميم الجوية فى سوريا.وقالت الوزارة إن الجيش السورى لديه أيضا أنظمة الدفاع الجوى الخاصة به والتى تشمل نظامى اس-200 وبوك وأضافت أنها استعادت جاهزيتها القتالية خلال العام المنصرم.

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