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التوقيع على مذكرة تفاهم في النقل البحري خلال القمة الثلاثية القبرصية

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التوقيع على مذكرة تفاهم في النقل البحري خلال القمة الثلاثية القبرصية التوقيع على مذكرة تفاهم في النقل البحري خلال القمة الثلاثية القبرصية

الرئيس عبدالفتاح السيسى

كشفت مصادر دبلوماسية قبرصية عن أن القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح ، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، والتي ستعقد في القاهرة 11 أكتوبر الجاري، سيكون على رأس جدول أعمالها التعاون الاقتصادي بين واليونان وقبرص، متوقعًا أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البحري بين موانئ الدول الثلاث.

وأضافت المصادر، أن الشركات القبرصية مهتمة للغاية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها منطقة قناة السويس ومشروعات التنمية فيه، كما أن هناك الكثير من الشركات القبرصية التي تدرس الاستثمار في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي وتدوير المخلفات والطاقة المتجددة، وهناك ممثلين لتلك الشركات هنا في مصر ويبحثون مع نظرائهم في القطاع الخاص المصري الفرص الاستثمارية بتلك المجالات وكيفية بدء مشاريع فيها وكذلك امكانية الشراكة مع الشركات المصرية.

أما في مجال السياحة حاليًا، يناقش المسئولون مجالات التعاون في صناعة السياحة مثل تسيير رحلات سياحية من خلال البواخر السياحية بين المدن المصرية والقبرصية واليونانية وغيرها من المدن في بلدان البحر المتوسط.

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وقبرص خلال عام 2013 نحو 67.5 مليون يورو، ويصل إجمالى عدد الشركات القبرصية المستثمرة فى مصر نحو 140 شركة.

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