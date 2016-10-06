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الأمم المتحدة تعلن سقوط 25 قتيلا ومصابا في أعمال العنف بإفريقيا الوسطى

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الأمم المتحدة تعلن سقوط 25 قتيلا ومصابا في أعمال العنف بإفريقيا الوسطى الأمم المتحدة تعلن سقوط 25 قتيلا ومصابا في أعمال العنف بإفريقيا الوسطى

الأمم المتحدة_أرشيفية

أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى أن حصيلة أعمال العنف التي أججها مقتل قائد الجيش مارسيل مومبيكا هذا الأسبوع وصلت إلى 11 قتيلا و14 مصابا.

ونقلت (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الخميس عن المتحدث باسم البعثة هيرف فيهوسيل قوله إن الهدوء عاد إلى حي “بي كيه 5” بالعاصمة بانجي, والذي شهد مقتل مومبيكا وأعمال العنف التابعة له, مضيفا أن نحو 14 شخصا لايزالوا في عداد المفقودين يعتقد أنهم مختبئين خوفا من الاشتباكات.

وكان مومبيكا قد لقي مصرعه بطلق ناري داخل سيارته في حي “بي كيه 5” الثلاثاء الماضي, ما أجج الاضطرابات التي دعت قوات حفظ السلام إلى التدخل.

أ ش أ

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