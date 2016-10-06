ستانلي يتعرض للإصابة فى ودية سيراميكا كليوباترا

تعرض النيجيري ستانلي مهاجم فريق الزمالك لإصابة في مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا الودية المقامة حاليا على ملعب النادي في إطار استعدادات الفريق لمباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 15 من الشهر الجاري في جنوب أفريقيا.

وتعرض اللاعب لإصابة في الدقائق الأولى من المباراة وتم استبداله وشارك أحمد رفعت القادم حديثا من انبي بدلا منه في اللقاء.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية في الفترة الحالية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض له وموقفه من اللحاق بمباراة صن دوانز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي دوري الأبطال المقرر لها يوم 15 من الشهر الجاري.