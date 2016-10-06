19 أكتوبر.. بوتين يبحث الوضع السوري والأوكراني في باريس

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور يوم 19 أكتوبر باريس، لبحث الأزمتين السورية والأوكرانية مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند.

وقال لافروف في مستهل جلسة محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت بموسكو يوم الخميس 6 أكتوبر : “نحضر لزيارة الرئيس بوتين إلى فرنسا يوم 19 أكتوبر. ونحن نعتقد أن هذه الزيارة ستكتسب أهمية هائلة”.

وأوضح لافروف أنه سيكون للرئيسين، الروسي والفرنسي، فرصة بحث العلاقات الثنائية بالإضافة إلى مناقشة القضايا السياسية، ولاسيما سوريا وأوكرانيا.

وشدد الوزير الروسي على أنه لا يجوز أن تصبح القرارات الدولية حول سوريا في طي النسيان، مؤكدًا استعداد موسكو لبحث أفكار فرنسا التي سبق لها أن قدمت مشروع قرار جديد حول الوضع في حلب في مجلس الأمن.