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رانيا بدوي تقدم برنامج «كل يوم» على OnE الأربعاء المقبل

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رانيا بدوي تقدم برنامج «كل يوم» على OnE الأربعاء المقبل رانيا بدوي تقدم برنامج «كل يوم» على OnE الأربعاء المقبل

الإعلامية رانيا بدوي

كتبت – إنجي لطفي

تسعد الإعلامية رانيا بدوي، لبدء رحلتها الجديدة مع قناة OnE، من خلال برنامج الإعلامي عمرو أديب “كل يوم “،حيث ستشارك رانيا، عمرو أديب، لتقديم البرنامج، ابتدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد إنهاء رحلة عملها في “القاهرة اليوم” على شاشة orbit.

وتقدم رانيا، أولى حلقاتها الأربعاء المقبل، حيث من المقرر أن تقدم حلقتي يوم الأربعاء والخميس بجانب حلقة مشتركة مع أديب.

ويذكر أن قنوات onE، قد تعاقدت مؤخرًا مع الإعلامية رانيا بدوي، لمشاركة الإعلامي عمرو أديب تقديم برنامجه “كل يوم”، على شاشة القناة استكمالًا للديتو الناجح الثنائي معًا على شاشةorbit من خلال برنامج “القاهرة اليوم”.

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أونا

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