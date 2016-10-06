أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل 4 أيام للتحقيق بعد ضبط 10 كيلو حشيش بحوزته فى بولاق أبو العلا

Google+ Print
حبس عاطل 4 أيام للتحقيق بعد ضبط 10 كيلو حشيش بحوزته فى بولاق أبو العلا حبس عاطل 4 أيام للتحقيق بعد ضبط 10 كيلو حشيش بحوزته فى بولاق أبو العلا

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة بولاق أبو العلا برئاسة حازم لمعى ، رئيس النيابة ، حبس عاطل 4  أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة .

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة ، وعرض المضبوطات على الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى .

وكان ضباط إدارة مكافحة المخدرات،تمكنت من القبض على "محمد ع ع" 27 سنة، عاطل، مقيم عزبة العرب بمدينة نصر، لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لنشاطه الإجرامى وترويج المخدرات على عملائه .

تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 10.250 كيلو، ومبلغ 265 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7260 لسنة 2016م جنح بولاق أبو العلا، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بماسبق .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365