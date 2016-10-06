حبس عاطل 4 أيام للتحقيق بعد ضبط 10 كيلو حشيش بحوزته فى بولاق أبو العلا

قررت نيابة بولاق أبو العلا برئاسة حازم لمعى ، رئيس النيابة ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة .

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة ، وعرض المضبوطات على الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى .

وكان ضباط إدارة مكافحة المخدرات،تمكنت من القبض على "محمد ع ع" 27 سنة، عاطل، مقيم عزبة العرب بمدينة نصر، لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لنشاطه الإجرامى وترويج المخدرات على عملائه .

تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 10.250 كيلو، ومبلغ 265 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7260 لسنة 2016م جنح بولاق أبو العلا، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بماسبق .