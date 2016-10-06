ضبط أمين شرطة وعاطل أثناء ترويجهم أقراص مخدرة ببني سويف‎

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف اليوم الخميس القبض علي أمين شرطة بالمرور محال للإحتياط وأخر برفقتة أثناء ترويجهم أقراص مخدرة داخل سيارة ملاكي بمركز بني سويف.

وكانت معلومات قد وردت للواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي تفيد بقيام أمين شرطة وأخر برفقتة بالاتجار في الحبوب المخدرة بدائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف .

وعلى الفور أمر اللواء خلف حسين مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث من مكافحة المخدرات ترأسة المقدم مازن سعيد رئيس مكتب مكافحة المخدرات ومساعدة الرائد محمد جمال، وتمكنو من ضبط المتهمين ، ياسر ، م ، ع 34 عام أمين شرطة بالمرور محال للاحتياط و محمد إ ، م 29 سنة، ومقيمين مركز الفشن أثناء تواجدهم داخل سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم 10999 بقرية شريف باشا وعثر بحوزتهم علي 4300 قرص من الترامادول المخدر ومبلغ مالي 1400 جنية وهاتفين محمول وبمواجهة المتهمين إعترفا بإتجارهم في الأقراص المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة رقم 2002 جنح مركز بني سويف وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.