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صابر الرباعي و مروة ناجي يشاركان «MBC مصر» باحتفالات انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

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صابر الرباعي و مروة ناجي يشاركان «MBC مصر» باحتفالات انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ صابر الرباعي و مروة ناجي يشاركان «MBC مصر» باحتفالات انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

صابر الرباعى

تواصل قنوات “MBC ” تبنيها لإطلاق مختارات من الحفلات الغنائية الكبري بشرم الشيخ “مدينة السلام”، وتزامنًا مع ذكري إنتصارات أكتوبر المجيدة، ويُحي الفنان الكبير صابر الرباعي، والنجمة الشابة مروة ناجي حفل شبكة قنوات “MBC مصر”، والذي يُقام مساء “بعد غدً” “السبت” وتنقله “MBC مصر” على الهواء مباشرة.

وسيُقدم الفنان الكبير صابر الرباعي والنجمة الشابة مروة ناجي خلال الحفل مجموعة مُنتقاه من أبرز وأجمل أعمالهم الفنية، وقد الرباعي عن سعادته بالمشاركة في حفل فني يُقام تزامنًا مع ذكري نصر أكتوبر العظيم، وقال أنه فخور أيضا بالغناء في مدينة شرم الشيخ الجميلة.

ومن جانبها قالت النجمة الشابة مروة ناجي، أنها سعيدة بتكرار تواجدها في مدينة السلام والغناء في واحدة من أجمل مناسباتنا الوطنية، وعبرت عن إمتنانها بدعوة قنوات “MBC مصر” لها للمُشاركة في هذا الحفل.

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