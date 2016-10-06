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«حرب أكتوبر عبقرية التخطيط ومهارة التنفيذ» في ندوة بجامعة بني سويف‎

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«حرب أكتوبر عبقرية التخطيط ومهارة التنفيذ» في ندوة بجامعة بني سويف‎ «حرب أكتوبر عبقرية التخطيط ومهارة التنفيذ» في ندوة بجامعة بني سويف‎

أرشيفية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت رعاية الدكتور امين لطفي رئيس الجامعة الاحتفالية السنوية لانتصارات أكتوبر تحت شعار “حرب أكتوبر :عبقرية التخطيط ومهارة التنفيذ الأحد القادم ، بقاعة أهاب إسماعيل بمسرح الجامعة في الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بحضور مجموعه من رموز وأبطال القوات المسلحة وأبطال أكتوبر وهم اللواء يسري قنديل ، رئيس هيئة عمليات القوات البحرية سابقًا، واللواء أركان حرب كمال حجاب الخبير الاستراتيجي ومستشار بوزارة الدفاع.

وقال رئيس جامعة بني سويف، أنه بالرغم من مرور 43 عامًا على حرب أكتوبر 1973، إلا أنها منحت المصريين دروسًا لا تنتهي من الإصرار والعزيمة والرغبة في النجاح بما تحويه من أحداث ومواقف وروايات وأسرار نعرفها يومًا بعد يوم ، فلم تنكسر أحلام المصريين المشروعة على صخرة هزيمة يونيو 1967 ولم يعجز المصريون فقد كان التفكير والإصرار نحو النصر والبناء والتنمية، فلم تكن مجرد حرب انتصرت فيها على العدو وإنما هي منهاج حياة نتذكره كلما حل تحديًا جديدًا، مؤكدًا أن العسكرية المصرية وقواتنا المسلحة هي دائمًا الضامن الحقيقي لسلامة وحفظ مقدسات هذا الوطن.

وأوضح الدكتور علاء عبدالحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الاحتفالية تأتي لتضفى مزيدًا من المشاعر بالفخر بالجيش العظيم الذي ضحى أبناؤه بأرواحهم فداء لمصرنا الغالية، مضيفًا أن انتصارات أكتوبر لها دروس يجب الاستفادة منها، ونحن في أمس الحاجة إلى استعادة روح أكتوبر العظيم واستجماع الإرادة المصرية لتخطى الصعوبات التي نمر بها الآن.

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