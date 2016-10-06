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السبسي يعتمد تعيين 7 سفراء جدد لتونس في الخارج

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السبسي يعتمد تعيين 7 سفراء جدد لتونس في الخارج السبسي يعتمد تعيين 7 سفراء جدد لتونس في الخارج

الباجي قائد السبسي _ أرشيفية

اعتمد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، أوراق تعيين سبعة سفراء جدد لتونس في الخارج، وأدى السفراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، بحضور وزير الشئون الخارجية خميس الجهيناوي.

وذكر بيان للرئاسة التونسية اليوم أن السفراء الجدد هم الأسعد المحيرصي: سفيرا ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية اليونان، عبد القادر الساحلي سفيرا ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وضياء خالد سفيرا ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف البيان انه من بين السفراء الجدد، معز الدين السيناوي سفيرا ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإيطالية، إلياس الغرياني سفيرا ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الملكة الهولندية ، الصغير الفطناسي سفيرا ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية بولونيا ، وخميس المستيري سفيرا للجمهورية التونسية لدى جمهورية مالي.

أ ش أ

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