شاحنة تقتحم أربعة محلات في الشارقة

اقتحمت شاحنة يقودها شخص من جنسية آسيوية صباح اليوم أربعة محلات في منطقة الخان بعد أن فقد السيطرة نتيجة السرعة العالية.

وقد أسفر الحادث عن إصابة ٤ أربعة أشخاص احدهم في حالة متوسطة كما تم تسجيل أضرار مادية في محل لبيع الحلويات وصيدلية وآخر لبيع الأزهار وصالون.

وقال عاملون في محل المحروسة للحلويات إنهم كانوا منشغلين مع بعض الزبائن عندما داهمت الشاحنة وأدت الى تحطم جزء من المكان، لافتين إلى أن حالة هلع شديد سرت في المكان.

وكانت غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً بالحادث الساعة الحادية عشر صباحا ، وانتقلت سيارات الإسعاف الوطني والإنقاذ ووحدات من الشرطة والمرور إلى موقع الحادث في منطقة الخان ، ، وقامت سيارة إسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، فيما قام فريق من الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحادث ورفع الآثار الموجودة وتحويلها للمختبر الجنائي لكشف ملابسات الحادث.

ورجح مصدر شرطي أن يكون سائق الشاحنة الذي تم توقيفة والتحقيق معه قد فقد السيطرة نتيجة لتعرضه للإجهاد وقلة النوم.

وتعرضت صيدلية ومحل لبيع الأزهار وثالث للتجميل الى جانب محل لبيع الحلويات الى أضرار كبيرة.

ودعت الشرطة قائدي المركبات إلى التقيد التام بقواعد وأنظمة السير والمرور، والالتزام بالسرعة المحددة على الطرق، ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر بشرية ومادية.

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