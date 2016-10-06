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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا معتدل الحرارة بوجه عام وحارا نسبيا نهارا على بعض المناطق الداخلية، كما يكون غائما جزئيا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة شرقا وشمال، يتخللها بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط الأمطار والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مع نشاط السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 15 - 30 / 40 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن اثنين الى اربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة 15:54 وأدنى جزر عند الساعة 09:23 صباحا وعند الساعة 23:05 مساء. 

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    35      26              80       25 .
> دبي                        36      28              85       30 .
> الشارقة                   35      26              85       30.
> عجمان                    36      26              75       25.
> أم القيوين                37       25             75        25 .
> رأس الخيمة             38       25             80        30 .
> الفجيرة                   37       29             70       40.
> العين                     37       25              80       30 .
> ليوا                       36      22               75       25 .
> الرويس                  34      23               75       25 .
> السلع                    34       21               75       25.
> دلما                      35      27               65       20 .
> طنب الصغرى          35      26               70       20 .
> طنب الكبرى            35     26               70       20 .
> أبوموسى               35      26               70       20.

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