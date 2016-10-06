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شرطة دبي تطلق النسخة الذكية من "تحرير المخالفات"

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شرطة دبي تطلق النسخة الذكية من "تحرير المخالفات" شرطة دبي تطلق النسخة الذكية من "تحرير المخالفات"

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي تطبيق المخالفات الذكي Smart Ticket والموجه لفئات العسكريين من منتسبي شرطة دبي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للعسكريين للإبلاغ عن المخالفات المرورية وتحريرها عبر التطبيقات الذكية، وذلك امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للتحول إلى حكومة ذكية ومبادرات دبي المدينة الأذكى عالمياً.

وأوضح العميد خالد ناصر الزروقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، أن تطبيق المخالفات الذكي تم اطلاقه لفئات العسكريين من العاملين في شرطة دبي، وذلك بتوجيهات من الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، من أجل تعميق الحس الشرطي وتعزيز الشعور بالولاء للمهنة وتقديس الواجب في جميع الأوقات دون حصرها بأوقات الدوام الرسمي في حفظ أمن الطريق وسلامة الجمهور وحثهم على الالتزام باللوائح والقوانين المرورية.

وأضاف أن خصائص التطبيق تعطي إمكانية الآن لتحرير المخالفات بالصوت أو الصورة أو تحرير المخالفة عبر تعبئة البيانات في التطبيق ويتم إدراجها فوراً على المركبات المخالفة.

وأشار العميد الزروقي إلى أنه قد تم تدريب وتفعيل خدمة تحرير المخالفات الذكية على جميع رجال الشرطة المرورية المنتشرة في كافة شوارع إمارة دبي، كما أفاد بأن الخدمات والأنظمة المرورية التي تم تطويرها تعتبر من أحدث الأنظمة العالمية، بما يخدم ويدعم تحقيق الهدف الرئيسي وهو الوصول إلى نسبة صفر% في نسبة الوفيات بسبب الحوادث المرورية.

يذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وذلك من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحكومة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكياء ضمن 3 محاور رئيسية هي التواصل والتكامل والتعاون.
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