محافظ القاهرة يبحث التوسع ومضاعفة منافذ بيع السلع الغذائية المدعمة

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، سرعة التوسع في نشر منافذ البيع المتحركة والثابتة، لتوفير السلع الغذائية بأسعارٍ مناسبة لمواطني القاهرة، وخاصةً في المناطق العشوائية والأكثر احتياجًا.

وأوضح أن ذلك سيتم بالتنسيق مع مديريات التموين، الطب البيطري، الزراعة، جهاز الخدمة الوطنية، المنطقة المركزية العسكرية، شركات النيل، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، شركات المصرية للحوم والدواجن، والمصرية لتسويق الأسماك، للقضاء على جشع بعض التُجار، والسياسات الاحتكارية لبعض السلع.

وأشار عبد الحميد، إلى ضرورة المتابعة من قِبل لجان مشكلة من أجهزة المحافظة المختلفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والالتزام بالأسعار المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ للجنة العليا للتموين برئاسته، وحضور السادة نواب المحافظ، اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام للمحافظة، اللواء عاطف البنداري، حكمدار العاصمة، الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ممثلي رؤساء مجالس إدارات جهاز الخدمة الوطنية، أمان للمنتجات الغذائية، المنطقة المركزية العسكرية، شركات النيل والأهرام والمصرية للحوم والأسماك، مباحث التموين والمرافق، مديري مديريات الإسكان، الصحة، الطب البيطري، الزراعة، التضامن الاجتماعي، التموين، والشباب والرياضة.

ولفت المحافظ إلى أنه بعد إعداد خريطة متكاملة بكافة منافذ التوزيع بالقاهرة، تبين ضرورة التوسع في توفير منافذ بيع ثابتة إضافية بعددٍ من الأحياء مثل ” المرج ـ المقطم ـ طرة ـ البساتين ـ والتبين”، ويمكن الاستفادة بإنشائها كمنافذ ثابتة بعدد من مركز الشباب ومقرات الجمعيات الأهلية مع منظومة أمان للمنتجات الغذائية، وجهاز الخدمة الوطنية.

وأكد حصر كافة المنافذ المتحركة التابعة للمحافظة من كافة الجهات، ووضع لافتة عليها مدون عليها كود رقمي ومحدد به الموقع الخاص بها، وذلك لسرعة التعرف على المنافذ المتحركة مجهولة المصدر، والتي تقوم ببيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستغلال بعض الشعارات لإيحاء المواطنين بتبعيتها للدولة.

ووجه المحافظ – خلال الاجتماع – رؤساء مجالس إدارات شركات النيل والأهرام بسرعة استكمال منظومة فتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بالجمعيات الاستهلاكية، مع الاستفادة من مركز فرز وتغليف الخضروات والفاكهة المنشئ بسوق العبور بطاقة أكبر لتوفير السلع لجهات أخرى غير المجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بيسر وسهولة، خاصةً مع سعرها المناسب والمقارب لأسعار سوق العبور.