شركة النيل للإنتاج الإذاعي تشارك بـ«الشعب يأمر»

أعلنت شركة النيل للإنتاج الإذاعي، مشاركتها في حملة “الشعب يأمر” من خلال تخفيض الرسوم على الإعلانات التي تستقبلها لإذاعتي “نجوم ونايل إف إم” و”نجوم TV” من قبل الشركات المعلنة والمسماهة في حملة “الشعب يأمر”.

وقالت هالة حجازي، العضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، إن المشاركة في تلك الحملة يُعد دورًا وطنيًا لأن الأمر في النهاية لصالح المواطن المصري، ويعمل على النهوض بالمجتمع ككل.

وأضافت حجازي، أن تخفيض رسوم الإعلانات على الشركات المشاركة في الحملة، كان ضروريًا من أجل مساعدة تلك الشركات في الإعلان عن المنتجات التي يحتاجها المواطن المصري، وأن إذاعتي “نجوم ونايل إف.إم” لن يتأخرا عن المشاركة فى أي مناسبة وطنية تمس المجتمع المصري وتعمل على نهوضه.

وجاءت نسبة التخفضيات كالتالي” 25% على إذاعة “نجوم إف.إم”، 30% على إذاعة “نايل إف.إم”، و40% لقناة “نجوم إف.إم TV”.