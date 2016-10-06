منى سلمان تطلق مبادرة لجمع رسائل الجنود في حرب أكتوبر

دعت الإعلامية منى سلمان من خلال برنامجها “٤٥١ فهرنهايت” المُذاع على قناة العاصمة الجديدة أهالي جنود وضباط حرب أكتوبر و حرب الاستنزاف سواء الذين إستشهدوا أو عادوا إلى فتح صناديق ذكرياتهم و إخراج خطابات الجنود التى أرسلوها لهم إبان فترة الحرب والتي تؤرخ لمشاعر الحرب من وجهة نظر المجندين والضباط و التي تروي جانباً من القصة يحمل مشاعر الترقب و الأمل و الرغبة في الانتصار كما ذكرت في حلقة برنامجها أمس .

و دعت سلمان إلى إطلاق جهاز الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لمبادرة للإهتمام بهذه الرسائل وتجميعها وتوثيقها ونشرها أو أى جهة أخرى مهتمة لتبني مبادرة “جمع هذه الرسائل و توثيقها ” .