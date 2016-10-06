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منى سلمان تطلق مبادرة لجمع رسائل الجنود في حرب أكتوبر

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منى سلمان تطلق مبادرة لجمع رسائل الجنود في حرب أكتوبر منى سلمان تطلق مبادرة لجمع رسائل الجنود في حرب أكتوبر

منى سلمان

دعت الإعلامية منى سلمان من خلال برنامجها “٤٥١ فهرنهايت” المُذاع على قناة العاصمة الجديدة أهالي جنود وضباط حرب أكتوبر و حرب الاستنزاف سواء الذين إستشهدوا أو عادوا إلى فتح صناديق ذكرياتهم و إخراج خطابات الجنود التى أرسلوها لهم إبان فترة الحرب والتي تؤرخ لمشاعر الحرب من وجهة نظر المجندين والضباط و التي تروي جانباً من القصة يحمل مشاعر الترقب و الأمل و الرغبة في الانتصار كما ذكرت في حلقة برنامجها أمس .

و دعت سلمان إلى إطلاق جهاز الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لمبادرة للإهتمام بهذه الرسائل وتجميعها وتوثيقها ونشرها أو أى جهة أخرى مهتمة لتبني مبادرة “جمع هذه الرسائل و توثيقها ” .

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