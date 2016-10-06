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القبض على أمين شرطة أثناء ترويجه للأقراص المخدرة داخل سيارته ببنى سويف

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القبض على أمين شرطة أثناء ترويجه للأقراص المخدرة داخل سيارته ببنى سويف القبض على أمين شرطة أثناء ترويجه للأقراص المخدرة داخل سيارته ببنى سويف

>بني سويف – هاني فتحي

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف برئاسة اللواء محمد الخليصى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، من إلقاء القبض على أمين شرطة أثناء ترويجة لـ 4300 قرص مخدر داخل سيارته.

 

وكانت معلومات وردت للواء محمد الخليصى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، تفيد قيام شخصين أحدهما يعمل بالشرطة بالاتجار فى الحبوب المخدرة.

 

وعلى الفور كلف مدير الأمن، اللواء خلف حسين مدير ادارة البحث الجنائى، بإعداد خطة بحث برئاسته ومعه المقدم مازن سعيد رئيس مكتب مكافحه المخدرات ومعاونه الرائد محمد جمال عويس، لضبطهما متلبسين وتم اعداد خطة محكمة لضبط المتهمين.

 

ونجحت القوة فى ضبط كلا من أمين شرطة يدعى "ياسر .م.ع"- 34 سنة من قوة إدارة المرور، و" محمد .ا.م.ا"  29 سنه ومقيمان مركز الفشن حال تواجدهما بقريه شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف لبيع الاقراص المخدرة.

 

وتم ضبط المتهمين مستقلين السيارة رقم 10999 ملاكى بنى سويف قيادة الأول وبحوزتهما 4300 قرص ترامادول ومبلغ 1400جنيه حصيلة البيع و 2 هاتف محمول يستخدم فى البيع.

 

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بغرض الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2002 جنح مركز شرطة بنى سويف لسنة 2016 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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