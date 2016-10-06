مجموع قروض الشباب بالدقهلية يصل ٥٢ مليون و ٧٦٠ ألف جنيه

اعتمد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام المذكرة المقدمة من زينب الإمشاطي مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين لصرف الدفعة رقم (٩٦) من قروض الجهاز لشهر سبتمبر ٢٠١٦ لدعم المشروعات الصغيرة والتي بلغ عدد المستفيدين منها(٦٩) شاب من الجنسين بنطاق ١٤ وحدة محلية بالمحافظة وباجمالي مبلغ ٧٥٦ ألف جنيه عن هذه الدفعة ليبلغ اجمالي القروض المنصرفة ٥٢ مليون ٧٦٠ ألف جنيه.

ويبلغ بهذه الدفعة عدد المستفيدين من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين ٩١٠٦ من الجنسين(٤٤٩٥ ذكور- ٤٦١١ إناث).

وطالب محافظ الدقهلية بضرورة توسيع قاعدة إستفادة الشباب من قروض الجهاز ،مشيرا الى إنه وافق على إستخراج رخصة مزاولة نشاط مؤقتة لمشروعات جهاز تشغيل شباب الخريجين محددة بمدة المشروع أو بأجل محدد.

وأكد المحافظ على أهمية التيسير على الشباب في الحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وتوفير الحياة الكريمة لهم مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها تحرص على تقديم كل العون للشباب مشيراً لأهمية التسويق الجيد للقروض عن طريق الندوات في الجامعات ومراكز الشباب وكافة المصالح الحكومية وكذلك أكد على أهمية حرص الشباب على الاستفادة العظمى من القروض وحسن توظيفها.