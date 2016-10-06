رامي مالك النجم المصري الأكثر أناقة في هوليوود!

لمع اسم النجم الأمريكي من أصول مصرية "رامي مالك" Rami Malek هذا العام بقوة، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الذي يشارك في بطولته "مستر روبوت" Mr.Robot، وبعد فوزه بأول جائزة Emmy Awards له عن فئة أفضل ممثل في دور أول. وإلى جانب ذلك فقد استطاع النجم الشاب ذو الـ 35 عاماً أن يحقق شهرة واسعة أيضاً بسبب أناقته وأسلوبه المميز في الموضة، لأنه يجمع بشكل دائم بين النمط الكلاسيكي التقليدي وبين النمط العصري الشبابي، فتكون النتيجة إطلالات مُبتكرة، فيها الكثير من الأناقة، لاسيما في البدلات الرسمية على السجادة الحمراء، وأيضاً في الإطلالات الكاجوال.

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وقد صنّف "رامي مالك" Rami Malek كواحد من أكثر النجوم الشباب أناقة في هوليوود، حيث يختار على السجادة الحمراء البدلات الرسمية الأنيقة من دور أزياء عالمية، فتكون خياراته جامعة بين النمط الكلاسيكي ولمسات عصرية شخصية يضيفها إلى اللوك عن طريق الاكسسوارت من أحذية، وربطات عنق، وغيرها.

أما في التنسيقات الكاجول فنرى "رامي" يختار ما يناسبه من السترات الجلدية، مع القمصان وبناطيل الجينز، والتي تكون في أغلب الأحيان بألوان حيادية هادئة، فيها لمسات من أسلوب نجوم الروك أند رول.

في الصور المرفق تجدون أجمل وأبرز إطلالات النجم الشاب "رامي مالك" Rami Malek ، الذي أثبت من خلالها أنّه النجم المصري والعربي الأكثر أناقة في هوليوود.