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رئيس قطاع الأخبار: إيقاف «جورج رشاد» حلقتين لضبط الأداء وليس للتحقيق معه

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رئيس قطاع الأخبار: إيقاف «جورج رشاد» حلقتين لضبط الأداء وليس للتحقيق معه رئيس قطاع الأخبار: إيقاف «جورج رشاد» حلقتين لضبط الأداء وليس للتحقيق معه

الإعلامي خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

صرح الإعلامي خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار، لوكالة أنباء ONA، بأنه قرر إيقاف المذيع جورج رشاد – مقدم برنامج صباح الخير يامصر – لمدة حلقتين فقط من أجل ضبط الأداء.

وأضاف مهني لـONA، أن “رشاد” خرج عن النص المكتوب ليس فيما يتعلق بإشادته بالرئيس الأسبق مبارك، ولكن فيما يتعلق بتجريحه لشباب ثورة 25 يناير.

وأوضح مهني، أنه لم يتم تحويل المذيع جورج رشاد إلى التحقيق، ولكن سيتم إيقافه لمدة حلقتين من أجل ضبط الأداء.

وتابع رئيس قطاع الأخبار، أن معد البرنامج محمد حلمي تقدم بمذكرة لقطاع الأخبار ينتقد فيها خروج المذيع جورج رشاد عن النص، وقيامه بالتجريح في شباب 25 يناير.

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