كيم كارداشيان تقود جيش بالمان.. فما رأيك بإطلالاتهن ؟

اكتسح جيش بالمان Balmain Army ساحة الموضة في الفترة الأخيرة.. وإن كنت تتسائلين عن هذا المسمّى، فهو ما أطلقه المصمّم أوليفر روستنغ Olivier Rousteing على عارضاته ونجماته اللواتي يتكرّر ظهورهن في كلّ مناسبة بإطلالات تحمل توقيع الدار المعروفة، في وقت تلعب كيم كارداشيان Kim Kardashian وعائلتها دور القيادة في هذا الجيش. وفي هذا الموضوع، جمعنا لك بعض الإطلالات المتكررة لنجمات الدار لتقيّميها بنفسك.

تتميّز تصاميم أوليفر روستنغ لدار بالمان بالدراما البالغة، فنجدها تزدحم بالتفاصيل البراقة والتطريزات اللافتة بالؤلؤ والكريستال لتكون محطّ الأنظار، حيثما ظهرت. وقد كانت الخيار الأول لـ كيم كارداشيان في السنوات الأخيرة، إذ ارتدتها في عدّة مناسبات مختلفة بين الإطلالات البسيطة وإطلالات السهرات، وكان أبرزها، خلال العام، الدرع الفضي التي ارتدتها في حفل Met Gala 2016، وإن لم تكن الوحيدة في ذلك الحفل، فقد كانت اختيار كل من جوردان دانJourdan Dunn، وسيندي كروفورد Cindy Crawford، بالإضافة للعارضة البرازيليّة اليساندرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio.

وقد جذبت تصاميم هذه الدار كايلي وكيندال Kylie &kendall، الأخوات الأصغر لكيم كارداشيان، فكنّ من نجمات بالمان الشهيرات في السنوات الأخيرة، وساهمن في إضافة لمساتهن الشبابيّة الخاصة على تصاميم بالمان بتنسيقات جذابة وجريئة.

لايزال جيش بالمان مسيطراً على إطلالات السجادة الحمراء، وسنشاهد المزيد منهن في المناسبات المقبلة، فشاهدي إطلالاتهن في الصور أعلاه، وانتظري المزيد!