إصابة شخص في حادث انفجار سيارة مفخخة وسط إسطنبول

أصيب شخص واحد على الأقل خلال الانفجار الذي وقع قبل قليل قرب قسم للشرطة التركية في منطقة “يني بوسنا” شمال غرب مدينة اسطنبول.

وأوردت صحيفة (ديلي صباح) التركية أن الحادث نجم عن انفجار بسيارة مفخخة, مشيرة إلى أن المصاب نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان في مدرسة خاصة بالقرب من موقع الانفجار روايته إن الانفجار كان كبيرا وتبعه إطلاق نار.

ونسبت الصحيفة لشاهد آخر كان في محطة حافلات “يني بوسنا” على بعد نحو 500 متر من موقع الحادث, روايته إن الأرض اهتزت نتيجة الانفجار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث, فيما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة, وجاري البحث عن المشتبه به في محيط الحادث.

أ ش أ