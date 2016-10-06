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وزير الأوقاف يقرر تشكيل لجنة عليا لشؤون مجالس إدارات المساجد بالديوان العام

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وزير الأوقاف يقرر تشكيل لجنة عليا لشؤون مجالس إدارات المساجد بالديوان العام وزير الأوقاف يقرر تشكيل لجنة عليا لشؤون مجالس إدارات المساجد بالديوان العام

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف (أرشيفية)

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تشكيل لجنة عليا لشئون مجالس إدارات المساجد بالديوان العام, تتبعها لجان فرعية بواقع لجنة في كل محافظة, وذلك لتفعيل دور مجالس الإدارات في خدمة المسجد والمجتمع معا.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الخميس، أن تشكيل اللجنة العليا لشئون مجالس إدارات المساجد يهدف إلى ضبط الشئون المالية والإدارية لمجالس الإدارات, وضوابط قبول التبرعات وأوجه صرفها

كما تهدف اللجنة العليا لإعداد تقارير شهرية عن أنشطة مجالس إدارات المساجد مع سرعة موافاة الوزارة بجميع أرصدتها, للعمل على صرفها في أوجهها الصحيحة المشروعة سواء في خدمة المسجد أم في خدمة المجتمع وأوجه البر المختلفة, بحيث يكون لكل مجلس إدارة سجل معتمد من مديرية الأوقاف, مع ضرورة اعتماد محاضر مجالس الإدارات من مديري المديريات .

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