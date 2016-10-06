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بعد زيارة البيت الأبيض.. ليوناردو دي كابريو يخطط لزيارة المريخ

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الخميس 06-10-2016 11:38

صرح الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio، أنه يرغب بالقيام في رحلة الى كوكب المريخ.

وأوضح النجم البالغ من العمر 41 عاماً في حديث له في البيت الأبيض  أنه حجز مقعده للرحلة.

وكان دي كابريو قد دُعي لحضور فعاليات South by South Lawn (SXSL)، في البيت الأبيض، وهو حدث علمي لتبادل الأفكار بين عدد من العلماء البارزين حول قضايا بيئية.

وخلال الجلسة، دار نقاش علمي بين الرئيس أوباما و Barack Obama الفنّان والعالمة المتخصصة في البيئة د. كاثرين هيهو Katherine Hayhoe، التي قالت إن المحافظة على كوكب الأرض هي الأولويات، بدلاً من النزوح إلى المريخ، في إشارة منها إلى عالم فضاء أمريكي يدعى إلون ماسك.

وأضافت مازحة: "إذا كنت إنساناً يعيش على كوكب الأرض، مثلنا، فعليك أن تهتم بالكوكب إلا إذا كنت قد سجلت للذهاب في رحلة إلى المريخ.. ولا أريد أن أعرف أن أحداً قام بذلك لأنني سأقول له أنت مجنون".

فقاطعها ليوناردو على الفور قائلاً : "أنا فعلت هذا"، ليرد عليه أوباما ضاحكاً: "أعتقد أنه سيعلم أنه مجنون".

 

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