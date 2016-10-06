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جو رعد لـ"سيدتي نت" من الرياض: غامرت مرّة ولست خائفاً

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الخميس 06-10-2016 15:17

التقى الفنان اللبناني جو رعد مساء أمس الأربعاء، أهل الصحافة في فندق "الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض، للترويج لألبومه الخليجي الجديد.
وصرح جو لـ"سيدتي نت" أنه انتهى مؤخراً من ألبومه الغنائي الجديد باللهجة المصرية واللبنانية، مبيناً أنه سوف يتم طرحه قبل نهاية هذا العام، وأنه سيتم الترويج له في بيروت والقاهرة خلال الفترة القادمة.
وحول ألبومه الخليجي قال رعد: "النجاح الكبير لأغنية "شعندك" العراقية شجعني على تقديم ألبوم كامل يمزج بين اللهجة والموسيقى العراقية والخليجية، وما زلت في مرحلة التحضير والتجهيز لأغنيات الألبوم، حيث اخترت فقط ثلاث أغنيات، لشعراء وملحنين جدد".
وأكد جو رعد أنه لا يخاف من تقديم ألبوم خليجي كاملاً، قائلاً: "قدّمت اللهجة العراقية من قبل وهي الأصعب بالنسبة لي ولم أتردد، فلماذا أخاف الآن من اللهجة الخليجية، خاصة أنني لا أنافس أحداً في الخليج ولكني أقدم أعمالي لجمهوري الحبيب في السعودية والخليج، كما أنني بالأساس غامرت بدخولي مجال الغناء والفن رغم نجاحي وشهرتي في مجال التجميل".

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سيدتي

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