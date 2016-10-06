فيصل الراشد وفايز المالكي يصوّران تحية الخليج إلى "عيال زايد"

جدة: وحيد جميل

إنتهى الفنانان، المطرب الكويتي فيصل الراشد والممثل السعودي سفير الإنسانية فايز المالكي من تصوير أغنية وطنية بعنوان "عيال زايد"، يهديانها بإسم دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعبيراً عن شكرهما على مواقفها ووقفتها في دعم ومساندة الدول العربية كافة، مستمرين بكل جدّ وإصرار بما بدأه الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) في هذا الجانب الإنساني والمعنوي، وذلك ضمن أجواء الزمنين القديم والحديث.

وقال الفنان فيصل الرشد إن فكرة "الكليب" تقوم على أن يسافر من الكويت إلى السعودية ليرافق الفننا فايز المالكي في رحلة إلى الإمارات وأبوظبي بالتحديد، مستخدين سيارة قديمة كلاسيكية، كالتي كان يملكها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك بهدف نقل الصورة الكاملة المعبّرة عن فكرة الإهداء إلى عيال زايد، الذين أظهروا بوقفاتهم أنهم الأخوة وقت الشدائد.

كما أكّد الممثل السعودي فايز المالكي أن أداءه الغنائي في أغنية "عيال زايد" إلى جانب المطرب فيصل الراشد، بالقول: "كلنا عيال زايد. والعمل يستحق أن يصل إلى كل بيت في الإمارات من أبناء زايد رحمه الله.

تجدر الإشارة إلى أن تصوير "عيال زايد" تمّ بين مصر وأبوظبي مع المخرج سعود الرسلاني، وبتنفيذ طاقم عمل متخصص، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر حامد بن حمد واللحن من الفلكلور، وسيتم الإنتهاء من عملية المونتاج قريباً لعرضها وبثها عبر الإذعات والقنوات التلفزيونة، وعبر وسائل التواصل الإجتماعي في جميع دول الخليج والوطن العربي.

ويقول كاتب كلمات الأغنية حامد بن حمد من خلال غناء فيصل الراشد وفايز المالكي:

يا هلي عزوتي يا عيال زايد

يا هل الفعل في اليوم العسير

حاطكم ذخر لايام الشدايد

يوم كلن بربعه يستجير

****

فعلكم يا هل الطولات كايد

وما تعرفون كلمة ما يصير

شعب كامل ولكن قلب واحد

من زبنكم أبد يبشر بخير

****

مات زايد لا حشى ما مات زايد

كلكم زايد كبيرن مع صغير

كل إماراتي لهذي الدار قايد

الإماراتي بفعله غير غير.