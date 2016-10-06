بالفيديو أنغام: سمعت عن "الرجال الحلوة" ولم أرهم ومحدش بيطلبني للزواج

اعترفت المطربة أنغام أنها تعرضت للخيانة قائلة "أنا مش ست الحسن، واتخنت واتلعب بيا الكورة، واتقرطست لمدة طويلة كمان".

وقالت إنّ جيلها سمع عن زمن الرجال الجميل ولكنها شخصياً لم ترهم، وأكدت في حوار عاصف مع الإعلامي عمرو أديب، أنها عانت من الاكتئاب لخمس سنوات بسبب الخيانة وتعاطت المهدئات.

أنغام أضافت لأديب في حلقة الأربعاء من برنامج "كل يوم" أنها لا تجد فارقاً بين الرجل والمرأة، وأنها لا تقبل على الإطلاق أن تتعرّض للخيانة وتسامح، فبمجرد أن تتعرض للخيانة الفراق هو الحل.

إلا أنّها استدركت قائلة: مش كل الرجالة بايخة.. في رجالة محترمين"، وتابعت: أنا شخصية جادة شوية، لأني مسؤولة من سن صغيرة شوية".

أضافت: "خلقي ضيق.. وكينونتي بتتعب الرجالة"، ورداً على سؤال حول تلقيها عروض زواج حتى الآن قالت:"محدش بيتقدملي، وبتعاكس، وبشوف نظرات حلوة"، موضحة أنها لم تعد تفكر في أمر الزواج.

وأكدت أنها لا تستطيع التضحية من أجل أي رجل أو أي زوج، لأنها تعشق عملها ولا تستطيع أن تضيّع مجهودها، وهو أمر لا يتقبّله أي رجل.

وقالت: جيلي سمع عن الرجالة الحلوة لكن ماشفهاش، وأضافت: شوفت رجالة كتير كويسة إلا أنهم ماكانوش من نصيبي، إن يكون قريب مني واحد منهم، وأكيد في ناس من صحابي أو أزواجهم أو أباءهم ناس كويسة.

أشارت أنغام إلى أنّ أغنية "اكتبلك تعهد" هي "من أفضل وأقوى الأغنيات التي يعشقها الجمهور، والتي يطلب أن أكررها دائماً". مؤكدة أن تلك الأغنية من الأغاني التي ترهقها نفسياً أكثر بكثير من الإرهاق الصوتي، موضحة أن أكثر مقطع تحبه هو "أنا عاوزه نفسي حتى لو كل اللي باقى منها صوت".

تصريح صادم لأنغام