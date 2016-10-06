حصة الإماراتية تطرح أحدث أغنياتها بعنوان «نديم الود»

ضمن إصداراتها المنفردة من الأغنيات الخليجية، طرحت الفنانة حصة الإماراتية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «نديم الود» متعاونة بها مع الشاعر العماني يعرب عبدالحميد، والملحن حسين الصالح، وتوزيع ياسر علي، وأبدت الإماراتية حصة سعادة كبيرة بالأصداء الأولى للأغنية من قبل المتابعين من الجمهور، مؤكدة أنها ما زالت تؤكد حضورها وتميزها في هذا اللون من الأغنيات موسيقياً، وستعمل حصة على تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، بعد عرضها عبر قناتها التلفزيونية في اليوتيوب التي تطرح من خلالها جميع أعمالها المنفردة والمصورة، والمتنوعة في أدائها للأغنية الإماراتية والخليجية.