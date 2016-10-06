أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حصة الإماراتية تطرح أحدث أغنياتها بعنوان «نديم الود»

Google+ Print

الجمعة 07-10-2016 15:32

ضمن إصداراتها المنفردة من الأغنيات الخليجية، طرحت الفنانة حصة الإماراتية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «نديم الود» متعاونة بها مع الشاعر العماني يعرب عبدالحميد، والملحن حسين الصالح، وتوزيع ياسر علي، وأبدت الإماراتية حصة سعادة كبيرة بالأصداء الأولى للأغنية من قبل المتابعين من الجمهور، مؤكدة أنها ما زالت تؤكد حضورها وتميزها في هذا اللون من الأغنيات موسيقياً، وستعمل حصة على تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، بعد عرضها عبر قناتها التلفزيونية في اليوتيوب التي تطرح من خلالها جميع أعمالها المنفردة والمصورة، والمتنوعة في أدائها للأغنية الإماراتية والخليجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي