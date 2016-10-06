بالفيديو:هل انزعجت إليسا من غناء هيفاء وهبي؟

يتم منذ أيام تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، من حلقة قديمة من برنامج للإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، حيث كانت إليسا ضيفة الحلقة.

ويتضمّن الفيديو اتصالاً ضمن الحلقة مع هيفاء وهبي، أشارت خلاله إلى أنها تحب كل أغنيات إليسا، وعندها طلب منها نيشان أن تردد إحدى أغنياتها، فطلبت مساعدة إليسا التي اختارت أن تغني لها "عايشالك"، إلا أن هذه الأخيرة بدت منزعجة وغير راضية عن أداء هيفاء للأغنية.

حتى أنّ كاميرا المخرج لم تتردد في التركيز على وجهها وهي "تتمتم" بصوت منخفض وبدا على وجهها الانزعاج، للتعبير ربّما عن عدم رضاها عمّا تسمعه بصوت زميلتها، ووصل بها الأمر إلى حدّ مقاطعتها قبل أن تنتهي من الغناء قائلة "شكرا مرسي الك".

ليس معروفاً، ما إذا كان هذا الفيديو يعود الى ما قبل خلاف الفنانتين، أم خلال إحدى مصالحتهما.

فمن المعروف أنّها مرات قليلة التي ظهر الودّ والإنسجام بين الفنانتين، المرّة الأولى عندما اجتمعا عند الماكيير بسام فتوح قبل نحو 5 سنوات، والمرة الثانية، عندما جمعهما المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب على دعوة عشاء أقامها في باريس، في عرض للأزياء أقامه خلال الشتاء الماضي، ظهرت فيه الفنانتان تمزحان وتغنيان معاً.

ويبقى السؤال ما الهدف من تداول الفيديو بهذا التوقيت بالذات؟ وهل يكون هو أحد أسباب اندلاع الخلافات بين الفنانتين؟

شاهدوا الفيديو