ما حقيقة طلاق توبا بيوكستون من زوجها أونور صايلاك؟

عادت شائعة إنفصال الممثلة التركية توبا بيوكستون وزوجها الممثل الشاب أونور صايلاك للتداول إعلامياً من جديد، وكان الثنائي قد تزوّجا عام 2011 في باريس بعيداً عن الإعلام بحثاً عن الخصوصية، وأنجبا ابنتيهما التوأمين مايا وتوبراك، قبل أن تصبح شائعة طلاقهما الأكثر تداولاً في الإعلام التركي.

وقام توبا وأونور بنفي شائعة إنفصالهما عملياً بظهورهما المشترك في المهرجانات والحفلات الرسمية.

وفي مقابلة تلفزيونية لها في أغسطس الفائت، نفت توبا شائعة إنفصالها، ووصفت زوجها بأنه رجل جميل من الداخل، وزوج رائع، وإنسان جيد رومانسي جداً.

وفي مقابلة صحفية لأونور عام 2014 وصف إحساسه نحوها قائلا: "إحساس لا يوصف يتملكني حين أستيقظ على عينين توبا كل صباح. وتوبا زوجة دافئة وحبيبة، وأم مدهشة لابنتينا، وهي اللون الكبير الجميل في حياتيوأعيش أجمل حب مع أجمل إمرأة في العالم.".

للآن لم يصدر نفي جديد من الممثلة التي تحشد كامل طاقتها لأداء دور البطولة في مسلسلها الجديد |الجريء والجميلة" إلى جانب كيفانش تاتليتوغ، ولا تريد هدر طاقتها في نفي جديد لخبر طلاقها الذي تطاردها به الصحافة التركية منذ عام وأكثر.

والأيام القادمة ستكشف نسبة الحقيقة والوهم في خبر إنفصالها المتكرر بين فترة وأخرى.

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