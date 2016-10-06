أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

في مجلة "سيدتي" اليوم: النتائج الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان 2016

Google+ Print

الأربعاء 05-10-2016 18:07

صدر اليوم العدد الجديد من مجلة "سيدتي" 1857، والذي يتضمن ملفاً خاصاً حول نتائج استفتاء مسلسلات وبرامج رمضان 2016 الذي تمّ إطلاقه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
تضمن الاستفتاء 50 فئة متنوعة في كافة مجالات الإنتاج التلفزيوني في رمضان. وتناول أبرز الأعمال الدرامية والكوميدية، أبرز الممثلين والممثلات، إضافة إلى الإخراج والتأليف وتقديم البرامج.
بعد فرز النتائج عبر موقع "سيدتي" ومجلة "سيدتي"، جاءت الحصيلة النهائية متضمنة مفاجآت لناحية وجود أسماء شبابية جديدة مع تكرار فوز بعض الأسماء والأعمال.

تابعوا العدد 1857 من مجلة "سيدتي" حيث تنشر النتائج كاملة والأعمال الفائزة والأسماء التي استحقت المراتب الأولى عن جدارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي