دنيا بطمة لـ"سيدتي نت": هؤلاء يريدون الشهرة على حسابي وهذه رسالتي للكارهين

منذ دخولها عالم الفن، تتعرّض الفنانة المغربية دنيا بطمة لحملات تشويه وهجومات شرسة، ازدادت حدّتها بعد زواجها بمحمد الترك، والد نجمة "أرابز غوت تالنت" الطفلة حلا الترك. وقد اتّهمها كثيرون بأنّها "أم المشاكل"، إذ فرّقت الزوج عن زوجته، وافتعلت المشاكل مع حماتها، ودخلت في مشاكل مع المواهب الجديدة التي برزت في المغرب، إلى جانب تصدّر مشاكلها مع الشاعر اللبناني أحمد ماضي الصحافة.

حول هذه الأمور وغيرها، التقى "سيدتي نت" دنيا، وكان لنا معها هذا اللقاء:

مشاكل دنيا تشغل الإعلام العربي في الفترة الأخيرة، فهل يصحّ القول إنك مشاكسة؟

لن أردّ، والإعلام مفتوح لكل من يريد أن يشهر نفسه ويظهر نفسه للرأي العام... لهم حرية التعبير كما يريدون، ومن يعرف دنيا جيداً يعلم جيداً من هي.

خلافك مع حماتك الذي برز في الإعلام شوّه صورتك في عيون البعض، في حين انبرى آخرون للدفاع عنك، فماذا تقولين لمن هاجمك بسبب هذا الخلاف؟

لا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع لأنه لا يهمّني، وعلاقتي بزوجي طيبة، وعلاقتي ببيتي جيدة جداً، وعلاقتي بأبنائه جيدة أيضاً. أعود وأكرّر أنّ كلّ من يريد الشهرة وشعر بحنين إلى الأضواء يأتي على سيرتي لأنني مشهورة وكل الناس تعرفني؛ هذه هي المعادلة باختصار.

هل من وجود لخلاف بينك وبين الأسماء الجديدة في المغرب العربي؟

على العكس، أدعم المواهب التي تستحق الدعم، وأنا على تواصل معهم وأشجّعهم، وأتمنى لهم التوفيق بشكل مستمر.

هل سنسمع بـ "ديو" يجمعك بفنان مغربي أو عربي؟

بالطبع، هناك تحضير لـ"ديو" سيجمعني بالفنان المغربي الدوزي بعنوان "نقوليلك"، وسيكون قريباً في الأسواق.

لكلّ من يكرهك ماذا تقولين؟

لمن يحبني أقول لهم: "شكراً على محبتكم لي ومساندتكم الدائمة لي". ولكلّ من يكرهني أقول لهم: "شكراً لأن دنيا بطمة موجودة في كل الحالات، وأنتم متتبعون لها، وتضيفون لها دون أن تدروا".

يقال عنك إنك "أم المشاكل" فما تعليقك على هذا الأمر؟

لا، بالعكس. وكما سبق وذكرت: كلّ واحد يريد الشهرة يقوم بشتم دنيا بطمة. والآن عرفت نقطة ضعفهم، فاعتمدت أسلوب عدم الردّ عليهم.

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